أول تعليق من إليسا على اقتحام سالي حافظ بنك لبناني بالسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

حرصت المطربة اللبنانية إليسا، على تأكيد دعمها لمواطنتها "سالي"، التي قامت مؤخرا باقتحام بنك لبناني، وأشهرت سلاح ناري.

إليسا، عبر حسابها في موقع "تويتر"، نشرت مقطع فيديو لشقيقة "سالي"، وكتبت ،:" بدل ما توقفوا سالي اللي بدها حقها تا تتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقن. يا عيب الشوم شو هالزمن اللي وصلنالو".

"سالي"، أقتحمت صباح الأربعاء، فرع مصرف بنك في منطقة السوديكو القريبة من مقر السفارة الفرنسية في بيروت، للمطالبة بأموالها بالقوة.

وطالبت "سالي" بصرف 20 ألف دولار ، من حسابها في البنك، للمساعدة في علاج شقيقتها نانسي المريضة، التي تعاني من ورم دماغي وخضعت لعملية جراحية لاستئصال الورم وتحتاج إلى دواء تبلغ كلفته شهريًا 7 آلاف دولار ولا يمكنها المشي أو الكلام .