هكذا احتفلت الفنانة ديانا كرزون بعيد زواجها الثاني.. والجمهور :"ثنائي جميل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

احتفلت الفنانة ديانا كرزون بعيد زواجها الثاني من زوجها الإعلامي معاذ العمري، عبر حسابها الرسمي "فيس بوك" موقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت: "الحب يجد طريقه سنتين من الاحترام والحب حبيبي أبو سلمى الغالي الله يقدرني وأسعدك طول العمر ويخليلنا سلمى طريق حبنا يلي زرعناه ١٤ – ٩ – ٢٠٢٠ و ١٤ – ٩ – ٢٠٢٢".

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "ربنا يخليكوا لبعض يارب، الله يديم المحبه والود والألفة بيناتكم انشاء الله، عيد زواج سعيد الله يسعدكم ويخليكم لبعض، كل عام وانتم بألف خير عيد زواج سعيد وعمر مديد مع بعض، ثنائي جميل"

يذكر أن الفنانة ديانا كرزون كانت قد احتفلت قبل أسابيع مع زوجها الإعلامي معاذ العمري، ببلوغ ابنتهما "سلمى" عامها الأول ونشرت ديانا صورة تجمعها مع طفلتها.