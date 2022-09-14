رسالة رومانسية.. إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت السيناريست إنجي علاء بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف.

ونشرت إنجي صورًا من الاحتفال تجمعها بزوجها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"كل سنة وأنت طيب وبخير يا حبيبي، ويارب سنين كتير جاية كلها خير وسعادة وربنا يحفظك ويخليك لينا، العمر كله حبيبي".

ومن جانبه رد يوسف الشريف، :"وأنتي طيبة يا حبيبتي، ربنا يخليكي ليا".

وأنجبت المؤلفة إنجي علاء من زوجها النجم يوسف الشريف 3 أبناء هم "عبدالله وعبدالرحمن وجنى".

وكانت السيناريست إنجي علاء، قد أعلنت مؤخرا عن عودتها للمشاركة في دراما رمضان العام المُقبل 2023، بمسلسل اجتماعي.

وقالت إنجي في بيان صحفي، إن العمل سيكون فكرتها وقصتها، ومكون من 30 حلقة، وهو مسلسل تشويقي اجتماعي، على أن تكشف باقي تفاصيله قريبا.

يذكر أن آخر أعمال إنجى علاء مسلسل "كوفيد-25" من بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال وعُرض في رمضان 2021، ومسلسل "بلا دليل" بطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وإخراج منال الصيفي.