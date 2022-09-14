انتصار عن التربية الجنسية في المدارس :"أنا حكيت لإبني كل حاجة من ابتدائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدثت الفنانة انتصار عن تصريحها عن التربية الجنسية في المدارس، وعلاقتها مع ابنها.

وقالت انتصار، خلال لقائها في برنامج "كلمة أخيرة"، التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "On"، :" التربية الجنسية في المدارس مهمة علشان بعد كدا ما يقتولوش بعض ويغتصبوا بعض، لازم نوعيهم، علشان لما الشخص يحب ما يتصدمش، يبقى عندو ثقافة ويبقى فاهم حدود العلاقة هو والطرف الآخر، مش يطلعوا يحبوا بعض وأول ما تقوله "لا" يقوم دابحها".

وأضافت، :"حكيت لإبني كل حاجة من ابتدائي، لدرجة إنه في مُدرسة في مدرسته سألت الطلاب وقالت لهم :مين بقى حد كلمه عن كل اللي أنا كلمتكوا عليه؟ ورد ابني :"أنا مامتي حاكتلي كل حاجة".

يذكر أن الفنانة انتصار شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" من تأليف هالة خليل، إنتاج جمال العدل، إخراج عمرو عرفة، بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، انتصار، هشام إسماعيل، شيماء سيف، محمد أوتاكا، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، سامي مغاوري.

واحتفلت الفنانة انتصار مؤخرا بفوز ابنتها شاهيستا نادر بلقب ملكة جمال مصر للسياحة والبيئة للمراهقات 2022.