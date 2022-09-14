شقيقة درة الشقراء تتفوق عليها فى الجمال… برأيكم من هى الأجمل؟ – صورة

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:59 مساءً - في وقت سابق، نشرت الفنانة التونسية درَّة، صورًا تجمعها بشقيقتها، وذلك على حسابها الخاص على موقع «إنستجرام».

وعلقت “درة زروق” على الصور التي نشرتها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي، قائلة: «أختي».

ولقيت صور شقيقة درة الشقراء التي بدت مختلفة عنها، إعجاب واستحسان الكثيرين من متابعيها على إنستجرام، حيث اعتبر الكثيرون من جمهور درة أن شقيقتها تفوقت عليها بجمالها.

درة زروق مع شقيقتها الصغرى في ظهور نادر لها

درة: فكرت في الإعتزال.. والفن يحكمه الشللية

كشفت الفنانة درة عن سبب تفكيرها في إعتزال الفن، وقالت انها لم تحصل على حقها كممثلة، وأن جزء كبير من الفن يحكمه الشللية، على حد وصفها.

وأضافت درة خلال استضافتها ببرنامج «صدى الملاعب» الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الاغا على قناة «mbc»، انها تنازلت ماديا كثيرا، ولا تعتبر الشهرة غاية لها،

وعن خضوعها عن عمليات التجميل قالت:” لم أخضع من قبل لاى عملية تجميل”، وأوضحت انها لا تتقبل النقد.

كما حكت عن زوجها هاني سعد وقالت: «بدأت أعجب به لما اقتربنا من بعض أكثر، واكتشفت الجانب الإنساني في شخصيته، جانب الهزار وخفة الدم، ومع تفاصيل صغيرة زي الاهتمام بدأ الحب.

جلسة تصوير لـ درة

وكانت قد نشرت الفنانة درة فيديو جديدا لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت درة مرتديه فستانا أنيقا بالتايجر الأبيض والأسود الذي يبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت معه حذاءً مكشوفا بكعب عالٍ باللون الأسود.

وبلغ سعر فستان درة من ماركة dolce and gabbana حوالي 1950 يورو، أي ما يعادل باعملة المصرية حوالي 37.713 ألف جنيه مصري.

كما بلغ سعر الحذاء من ماركة dolce and gabbana أيضًا 950 يورو، أي ما يعادل بالمصري 18.373 جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة في المكياج على الألوان الناعمة للعيون التي تتناسب مع إطلالتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك اللامع الذي يبرز أنوثتها. كما اختارت درة تسريحة ذيل الحصان لشعرها البني الطويل مع خصلات بسيطة من شعرها المتطاير الذي يبرز جمالها. ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع أسورة مع خاتم لليد لإكمال ظهورها اللافت.

ويعرض حاليًا للنجمة التونسية درة زروق “فيلم جدران” على منصة “واتش ات” ولقى الفيلم إشادات واسعة من جانب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته عدد من النجوم على رأسهم: درة زروق ونيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

الخليج 365

الخليج 365