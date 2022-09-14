ظهور نادر ل ” تركي ” نجل الفنانة بلقيس الوحيد

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 03:59 مساءً - شاركت الفنانة اليمنية ” بلقيس ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور تجمعها بطفلها ” تركي ” .

وظهرت بلقيس في الصور وهي تحتضن وتقبل طفلها تركي دون الكشف عن وجهه بشكل واضح وذلك في ظهور نادر له عبر منصات السوشيال ميديا .

وكتبت الفنانة بلقيس في تعليقها مشيرة إلى مناسبة هذه الصور : ” تركي وقصص ما بعد المدرسة ” .

يُذكر أن تركي هو نجل بلقيس الوحيد من طليقها رجل الأعمال السعودي ” سلطان عبد اللطيف ” والذي رُزقا به في عام 2018 .