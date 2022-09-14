شكرا لقرائتكم خبر عن طرح تريلر واللقطات الأولي من فيلم براد بيت Babylon والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم طرح المقطع الدعائي الأول لفيلم Babylon المرتقب، والذي يلعب فيه النجم العالمي براد بيت دور جاك كونراد ، كما تظهر في الفيلم مارجوت روبي في دور النجمة المجنونة والمخاطرة، وجان سمارت فى دور المخضرم الحكيم.



براد بيت فى الدور الجديد



براد بيت



شخصية جديدة لبراد بيت

و تدور أحداث الفيلم الذي كتبه داميان شازيل في عصر هوليوود الذهبي، وتحديداً خلال عشرينيات القرن الماضي، وصرّح كاتب الفيلم لمجلة فانيتي فير (Vanity Fair)، أن تلك الفترة "لحظة محورية في تاريخ هوليوود، إذ كانت لوس أنجلوس تتحول إلى عاصمة، وكانت صناعة السينما التي جعلت الانتقال غير المؤكد من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة مليئة بالناس الذين يتطلعون إلى الشهرة والثروة والسلطة".



مارجوت روبي



من الفيلم

وعلى الرغم من أن الكاتب استلهم شخصياته من نجوم هوليوود الواقعيين، إلا أن معظم شخصيات فيلم Babylon ستكون خيالية.

يلعب براد بيت دور نجم سينمائي صامت خلال ذلك الوقت ، ومارجوت روبي تكون أحد رموز عشرينيات القرن الماضي. مع تحول هوليوود من حولهم ، يضطرون إلى التعامل مع صناعة أكثر تطورا.

في الأصل ، كان من المقرّر أن تلعب إيما ستون Emma Stone دور البطولة في الفيلم ، لكنها خرجت في أواخر عام 2020 بسبب تضارب المواعيد. ثم استبدلت بـ روبي نجمة فيلم “La La Land” الشهير.

الفيلم من المقرر أن يصدر يوم 25 ديسمبرالمقبل ، وينتظر إن كان مخرجه سيحقق مرة جديدة الفوز بجائزة الأوسكار، وكانت الشركة المنتجة كشفت مؤخرًا عن مؤخراً عن الأشكال التي سيظهر فيها أبطال الفيلم، حيث شاركت مجلة فانيتي فير (Vanity Fair) مجموعة صور من كواليس التصوير، بدت تفاصيل عشرينيات القرن الماضي التي تدور فيها أحداث الفيلم واضحة جداً، سواء في الديكور أو كاركتارات النجوم.

وظهر براد بيت في الصور بشارب رفيع ومن دون لحية، إذ تخلص منها بالكامل، وهو كاراكتر شخصية جاك كونراد التي يلعبها، فيما أطلت مارجو روبي بشعر قصير ذهبي اللون، حيث ستؤدي بالفيلم شخصية ممثلة طموحة تدعى نيلي لاروي.