شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: أعانى من الحسد وما بعرفش أقرأ القرآن فى وش اللى قدامى لسانى بيقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت النجمة فيفى عبده، على جمهوره ومتابعيه في بث مباشر طويل تخطى الساعة عبر حسابها على إنستجرام بعد فترة غياب طويلة عن الظهور في بث مباشر، وتحدثت عن مواضيع كثيرة تخصها منها فترة كورونا والتعب الذي عانت منه ومعاناتها من الحسد وتقديم كورسات رقص يوميا على حسابها.

وقالت فيفى:" أنا بخاف من كورونا لأنها جاتلي وكنت بموت ومش بتحرك من البيت ودلوقتى بفضل أكون في الساحل بعيدا عن الناس، وهطلع أرقص كل يوم وهدرب الجمهور على الرقص أونلاين هعلمكم كلكم".

وعن الحسد تحدثت فيفي عبده أنها تعانى طول عمرها من العين وأن الحسد أثر عليها كثيرا قائلة: أحيانا بكون عايزة أقرأ قرآن في وش اللي بيكلمني مش بعرف لساني بيقف عن قراءة القرآن".

وأضافت فيفي عبده: مش نافع أي حاجة مع الحسد ولا خرزة زرقا ولا بنفسجي ولا أي حاجة".

ومن ناحية آخرى شاركت فيفي عبده في موسم رمضان الماضي بمسلسل "شغل في العالى" مع شيرين رضا، تونى ماهر، بسمة داود، رشا بن معاوية، مروان يونس، كريم سرور، هيثم سعيد، أمينة مغربى، انجى كيوان، بسنت النبراوى، محمد رضوان، فريد النقراشى، ساندرا حسين، محمد مرزبان، مارتينا عادل، عزة مجاهد، أحمد عبد الله محمود، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.