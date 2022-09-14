شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا وسيرين عبد النور تدعمان "سالى حافظ" بعد اقتحامها مصرفا لبنانيا للحصول على وديعتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعم عدد من نجوم لبنان، سالى حافظ بعد اقتحامها بمسدس، صباح اليوم الأربعاء، مصرفاً في بيروت مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف لتوفيرعلاج شقيقتها المريضة بالسرطان.

وكتبت إليسا، قائلة:" بدل ما توقفوا سالي اللي بدها حقها لتعالج أختها، روحوا وقفوا الفاسدين اللي سرقوا الدولة وصادروا أموال الناس وحرموهم أبسط حقوقن يا عيب الشوم على الزمن اللي وصلنا له".

وقالت سيرين عبد النور:" الله يعين البلد وشعبه لوين وصلونا هل حرامية"، وقال الإعلامى نيشان:"فيديو سالي حافظ وهي تنتزع حقّها من زُمرَة لصوص لبنان أفرحني أكثر من فيديو ابداع فرقة الميّاس برافو سالي".

وكتبت مايا دياب، قائلة:" سالي حافظ تمثلني وتمثل كل لبناني رافض يسكت عن حقه بظل القمع اللي عم تمارسه المصارف والدولة من سنوات ولليوم الله يشفي أختك ويشفي كل مريض سرطان وينصرك على كل مين عم يحاول يقلب الحق عليكي أنتِ وحدة من ابطال بلدي".



إليسا



سيرين عبد النور



مايا دياب

اقتحمت مواطنة لبنانية مسلحة بمسدس، صباح الأربعاء، مصرفاً في بيروت مطالبة بالحصول على وديعتها المحتجزة لدى المصرف وقد تمكنت المودعة، سالى حافظ، من الحصول على مبلغ يقارب الـ13 ألف دولار ومغادرة المصرف.

وتردد أن المودعة سعت للحصول على وديعتها من أجل توفير كلفة علاج شقيقتها المريضة بالسرطان، وهو ما أكده مصدر فى جمعية "صرخة المودعين" التي تدافع عن المواطنين اللبنانيين الذين علقت مدخراتهم في المصارف اللبنانية في ظل الانهيار المالي

يذكر أن فرع المصرف يقع في مقابل مقر الأمن العام اللبناني في محلة السوديكو القريبة من وسط بيروت وكتب المودعون على جدران المصرف وواجهاته الزجاجية عبارات ضد المصارف وحاكم مصرف لبنان