شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقة جدية.. الصور الأولى للنجم ليوناردو دى كابريو مع جيجى حديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العلاقة بين النجم العالمي ليوناردو دي كابريو وعارضة الأزياء العالمية جيجي حديد جدية، حيث تم تصوير دي كابريو وهو يقترب منها أثناء حفل أقيم في مدينة نيويورك يوم الاثنين، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل تم تصوير الممثل البالغ من العمر 47 عامًا مع عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عامًا لأول مرة منذ انتشار أخبارعن علاقتها، في صورحصرية حصل عليها موقع DailyMail.com.



الثنائى فى سهرة

يبدو أن هذه هى المرة الأولى التي يرتبط فيها النجم الفائز بجائزة الأوسكار بامرأة أكبر منه بـ 25 عامًا ، وستكون جيجي أيضًا أول امرأة يواعدها وهي أم.



جيجى حديد وليوناردو دي كابريو

كما كشف موقع جاست جيرد، نقلا عن مصادر لـPeople، أن النجم ليوناردو دى كابريو وجيجى حديد في فترة تعارف، حيث يتقربان من بعضهما البعض للتعرف أكثر، لكنهما لم يتواعدا حتى الآن.



جيجي حديد وليوناردو دي كابريو

وكان قد تم ربط النجم العالمى ليوناردو دى كابريو بشكل عاطفى مع عارضة الأزياء العالمية جيجى حديد، خلال الأيام القليلة الماضية، وسط مزاعم بوجود علاقة عاطفية بين الثنائى الشهير، وعلى الرغم من أن المعجبين أشاروا بشدة على الإنترنت إلى أن النجم الفائز بجائزة الأوسكار لا يواعد النساء فوق سن 25، لكن يأتى الاقتران غير المحتمل بين ليو، 47 عامًا، وجيجى، 27 عامًا، بعد انفصاله عن كاميلا مورونى بعد فترة وجيزة من بلوغها سن 25 عامًا، حيث تواعدا لمدة أربع سنوات.



جيجي حديد

وفى هذا الصدد، يقول تقرير من Us Weekly "لقد وضع ليو نصب عينيه جيجى"، وحسب ما نشره موقع ديلى ميل: "إنهما صديقان، لكنها لا تريد أن تكون فى علاقة معه فى الوقت الحالى".



دي كابريو

وفى السياق ذاته، يشار إلى أن جيجى حديد تجاهلت الأخبار التى تؤكد ارتباطها بالممثل العالمى ليوناردو دى كابريو مؤخرا، بعد انفصال الأخير عن صديقته السابقة كاميلا مورنو، وذلك بعدما التقطت لها عدة صور أثناء سيرها بمفردها فى شوارع مدينة نيويورك وفقاً لما ذكره تقرير لـ ديلى ميل مؤخراً.

وأضاف التقرير أن جيجى حديد الذى خمن كثيرون أنها صديقة ليوناردو الجديدة لتضاف إلى قائمة الجميلات اللاتى ارتبطن بالممثل الشهير لم تهتم بتأكيد الخبر أو نفيه، كما ذكر التقرير أن تلك الأخبار قد تكون محض افتراءات وشائعات فقط لن تحسم حقيقتها خلال الفترة الجارية.