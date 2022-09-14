شكرا لقرائتكم خبر عن هل استعاد بروس ويليس صحته بعد تشخيصه بعدم القدرة على الكلام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم العالمي بروس ويليس في حالة جيدة عند ظهوره أمس الثلاثاء ، حيث استمتع برحلة تسوق، وحسب ما نشر موقع الديلى قام نجم هوليوود، 67 عامًا، والذى كشف عن تشخيصه بالحبسة الكلامية فى مارس، بزيارة إلى Brentwood Country Mart في لوس أنجلوس.



بروس ويليس

بدا الممثل Sixth Sense سعيدًا وبصحة جيدة عندما خرج، حيث ارتدى تيشرت كحلى وبنطلون جيس من نفس اللون، وارتدى بروس قبعة باللون الكحلى وحذاء رياضى باللونين الرمادى والأبيض لإكمال مظهره الرياضى "الكاجول".

وكان موقع صحيفة "نيوريوك بوست" قد زعم أنه تم استغلال بروس ويليس من قبل منتجى الأفلام الذين استمروا فى تصويره فى الأفلام على الرغم من أنه لم يكن قادرًا على تذكر خطوطه أو أدائه بسبب فقدان القدرة على الكلام.

اتهم منتج الأفلام راندال إيميت، 51 عامًا، أنه كان على علم بحالة الممثل الشهير الصحية، لكنه دفعه للعمل على الرغم من صعوبة ذلك، وقالت المصادر أيضًا إن إيميت كان سعيدًا بمواصلة ربط اسم ويليس بالأفلام، حتى عندما تعثر بطل الحركة.



النجم بروس ويليس

ففي سبتمبر 2020، لم يتمكن المخرج من إقناع ويليس بركل الباب حتى بمساعده، وفقًا للعديد من أفراد الطاقم، ما دفعه إلى الشعور بالإحباط بعد أن غادر مكان التصوير وهو يتساءل بارتباك "هل فعلت شيئًا خاطئًا؟".

فما كان من إيميت إلا أن اتصل بخطيبته كينت، وقال لها وهو يبكي: "لا يمكنني فعل هذا بعد الآن"، مضيفاً: "إنه أمر محزن للغاية، لا يستطيع بروس تذكر أي من سطوره، إنه لا يعرف مكانه".

لكن رغم ذلك، لم يتوقف المخرج عن العمل مع نجم Die hard بعد تلك المكالمة الهاتفية، بل واصل إنتاج 5 أفلام حركة أخرى.