شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم "خرجوا ولم يعودوا" في دور العرض السينمائى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة نجمة مسرح مصر الفنانة دينا محسن (ويزو)، اليوم في دور العرض السينمائية بعد سلسلة من التأجيلات حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد العمل العام الماضى، وقررت الشركة المنتجة بالاتفاق مع الجهة الموزعه إطلاقه اليوم في 15 دار عرض.

فيلم "خرجوا ولم يعودوا" بطولة ويزو، حسني شتا، خالد عليش، مصطفى أبو سريع، صولا عمر، شمبر، رنا سماحة، طاهر أبو ليلة، محمد علام، ياسر الرفاعي، موحه الحراق، ومن تأليف وائل يوسف، مدير تصوير مارك عوني، وإخراج حسن السيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي، يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون ومتزوج من كاميليا ابنة العمدة خفاجي وله ابن، وسط مروره بسلسة من الأحداث الغريبة.

يذكر أن ويزو تنتظر عرض فيلم "أخى فوق الشجرة" خلال الفترة المقبلة، وتشارك في بطولته العمل إلى جانب رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف منهم اسلام ابراهيم، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور الأحداث في اطار كوميدى.

وكان آخر أعمال ويزو في السينما، فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفي خاطر، حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.