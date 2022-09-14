بوسي : ” علمت بوفاة والدي بعد دفنه بيومين “

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:45 مساءً - أجرت الفنانة ” بوسي ” مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة مع الإعلامية ” بسمة وهبة ” علقت من خلالها على ما تردد حول غيابها عن التواجد في جنازة والدها الراحل وأن سبب عودة زوجها مصفف الشعر ورجل الأعمال ” هشام ربيع ” إلى زوجته الأولى وأم أولاده بسبب غضب والدها عليها .

فقالت بوسي : ” زميل يطلع يقولك ده باباها ميت غضبان عليها، إنت إيش عرفك إنت، هو إنت من بقية أهلي مثلا .. تعرف إن أنا كنت بتواصل معاه ولا بشوفه ولا لأ، كنت واقف وهو بيموت وسامعه وهو بيقول غضبان عليها ” .

وتابعت : ” المشكلة إن دول زمايلك وأكلين معاكي عيش وملح والموضوع ده كله ليه علشان التريند .. إنت مستني مني إني كنت أعزمك في فرحي طب إديني أمارة وبأنهي وش ” .

وعن علاقتها بوالدها الراحل أشارت بوسي إلى أنها كانت قد تواصلت هاتفيا معه أيام عيد الأضحى وكانت تنوي زيارته بمحافظة الزقازيق برفقة زوجها، مضيفة : ” أنا جالي خبر موته بعد ما دفنوه بيومين .. لما عرفت كلمت إخواتي قالولي ده ميت ومدفون بقاله يومين ” .

وواصلت : ” فيه ناس قاصدة تطلع شكلي وحش وإن أنا محضرتش الجنازة وأنا معرفش إلا بعدها بيومين بعد ما اتدفن وعملوله جنازة والعزا وكل حاجة .. أنا لو أعرف يعني مش هنزل حتى لو كان أذاني في حياتي وعمل أي حاجة وحشة هو في الآخر أبويا ” .