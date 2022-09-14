بوسي تحسم الجدل حول طلاقها من هشام ربيع بسبب عودته إلى زوجته الأولى

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:45 مساءً - حسمت الفنانة ” بوسي ” الجدل المثار حول انفصالها عن زوجها مصفف الشعر ورجل الأعمال ” هشام ربيع ” بسبب عودته إلى زوجته الأولى وأم أولاده وأنها قامت بإلغاء متابعته على إنستجرام وحذف صورهما معا .

وفي بداية حديثها أكدت بوسي على أنها غير متفاعلة بشكل كبير على السوشيال ميديا وأن ما يخص عملها هو ما تنشره بها ولكن حياتها الشخصية تجعلها بمنأى عنها إلى جانب أنها لا تحب دائما الرد على ما يثار حولها من شائعات وغيره .

وفيما يخص علاقتها بزوجها وموقفها من عودته إلى زوجته الأولى قالت : ” احنا متكلمين في الموضوع ومتفقين من قبل ما يردها .. فيه أولاد، أنا عندي ولد وعارفة قيمة الضنا وولاده صحاب إبني فهما إخوات ” .

وتابعت : ” أنا لما اتجوزت هشام اتجوزته وهو منفصل عن مراته بقاله فترة، انا عمري ما هتجوز راجل وعلى ذمته واحدة تانية .. ولما اتكلم معايا وعلشان الولاد اتفقنا إن هو يرجعها ومفيش أي علاقة بيني وبينها ” .

https://www.facebook.com/watch/?v=637247751333765&t=2