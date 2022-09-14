ببطن مكشوف ونحافة مفرطة.. نسرين أمين تشعل إنستجرام بأحدث ظهور لها بعد غياب.. شاهد كيف أصبح شكلها الآن!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:45 مساءً - بعد غياب، شاركت الفنانة نسرين أمين جمهورها بصورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام“.

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جريئة، خلال زيارتها لإحدى الدول الأوروبية، وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتلي، :”نسرين يا قمر، بحبك أوي، إية الشياكة دي”.

إطلالة نسرين أمين:

تألقت نسرين أمين في الصورة بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع توب ذا أكمام طويلة و كشف عن بطنها واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت نسرين أمين حذاء مسطح باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و قد نالت صورها إعجاب متابعيها على الإنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين على خصلات شعرها البني الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئ للغاية.

فيلم رهبة

وعلى الصعيد الفني، تعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة “فيلم رهبة” أمام النجم الشاب أحمد الفيشاوي.

وتجسد نسرين أمين، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.

فيلم “رهبة” بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.

أحدث أعمال نسرين أمين

أحدث أعمال نسرين أمين السينمائية كان “فيلم واحد تاني“، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.

وشاركت نسرين أمين في فيلم “البعض لا يذهب للمأذون مرتين” كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

يُذكر أن أخر أعمال نسرين أمين التلفزيونية مسلسل “لما كنا صغيرين“، بطولة خالد النبوي، محمود حميدة، ريهام حجاج، نبيل عيسى، كريم قاسم، أشرف زكي، محمود حجازي، سميرة عبد العزيز، ندى بسيوني، تأليف أيمن سلامة، إخراج محمد علي.

وأعلنت الفنانة نسرين أمين انضمامها لمسلسل “حرب الجبالي“، من إنتاج المنتج صادق الصباح. وكتبت نسرين تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، :”تشرفت بالتعاقد مع المنتج الكبير الأستاذ صادق الصباح في أول تعاون بينا”. مسلسل “حرب الجبالي” بطولة سوسن بدر، صلاح عبدالله، أحمد رزق، رياض الخولي، أحمد خالد صالح.

نسرين أمين تتحدث عن أحدث أفلامها «واحد تاني»

وكشفت الفنانة نسرين أمين، عن طريقة تعاملها مع مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات السوشيال ميديا المختلفة .

وقالت “أمين” في أحدث تصريحاتها لاحد المواقع الإخبارية المحلية أنها تحب كثيرًا أن تتواجد مع جمهورها من خلال السوشيال ميديا وتتابع ردود الأفعال على أعمالها من خلالها”.

تحدثت الفنانة نسرين أمين عن رأيها في المنافسة بموسم عيد الفطر الذي تشارك فيه بفيلم ” واحد تاني”، قائلة: لا توجد منافسة مع الاعمال المطروحة فكل فيلم له جمهوره وطبعه، وفي النهاية المستفيد من هذا التنوع هو الجمهور فأمامه اكثر من خيار”.

وكانت قد عبرت الفنانة نسرين امين بسعادتها للتواجد في فيلم” واحد تاني” مع الفنان احمد حلمي، وكشفت عن أسباب حماسها للعمل.

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