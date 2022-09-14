الظهور الأول لإبنة ريهام حجاج من زوجها الأول.. شابة جميلة تشبه والدها اللبناني.. والجمهور يتغزل بها – «صور»

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 02:45 مساءً - أطلت ابنة الفنانة المصرية ريهام حجاج في مرحلة الشباب لأول مرة، وهذا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها، وتعتبر من أكثر الأشياء التي صدمت الجمهور عندما قاموا بمشاهدتها، ولاحظ الجميع أنها تشبهها كثيراً.

وحرصت ريهام حجاج على تهنئة ابنتها بعيد ميلادها؛ في الوقت الذي شكل الأمر صدمة للجمهور من سن ابنتها التي اصبحت في سن الشباب حيث كتب أحدهم «ماشاء الله اصبحت عروسة» .

جانا إبنة ريهام حجاج في عيد ميلادها جانا إبنة ريهام حجاج في عيد ميلادها

زيجات ريهام حجاج:

تزوجت الفنانة ريهام حجاج مرتين، كان الزواج الأول لها من المصور اللبناني “محمد مكاوي“، الشهير بإسم “ميكي”، وكان تلك الزيجه قبل دخولها عالم الفن، وظلت معه لما يقرب من 5 سنوات عاشت خلالهم ما بين إيطاليا والقاهرة وبيروت، وأثمر هذا الزواج عن ولادة ابنتها “جنا”، ولكن لم يكتب لهذا الزواج بالاستمرار حيث حدث الانفصال.

تزوجت الفنانة ريهام حجاج للمرة الثانية في عام 2019 من رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، والذي كان متزوج من الفنانة ياسمين عبد العزيز، وحدث ذلك بعد طلاق ياسمين عبد العزيز منه، مؤكدة أنها لم تكن السبب في هذا الطلاق.

ريهام حجاج تهنئ أحمد عبد العاطي:

وحرصت الفنانة ريهام حجاج على تهنئة المنتج أحمد عبد العاطي على مسلسله الجديد “طير بينا يا قلبي” وهو الذي يستعد إلى طرحة في وقت قريب على شبكة قنوات أون الفضائية، وكتبت على “فيسبوك” قائلة: “أخويا وعشرة عمري المنتج الشاطر المحترم أحمد عبد العاطي و المخرج الموهوب اللي هيكسر الدنيا عشرة العمر عصام نصار مليون مبروك مسلسلكم الجديد”.

بدوره قام المنتج “احمد عبدالعاطي بالرد عليه في تعليق قائلًا: “حبيبتى واختى رورو الغاليه وعشرة العمر تسلميلى يا رب.

ويذكر ان أول بطولة لـ “ريهام” في مجال الدراما كانت من خلال التعاون مع “عبدالعاطي” في مسلسل “لما كنا صغيرين”عام ٢٠٢٠.

جدير بالذكر تخوض الفنانة “ريم مصطفي”أولي بطولاتها المطلقة ايضا في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل “طير بنا يا قلبي”.

ويشارك في مسلسل “طير بينا يا قلبي” إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير ، عمرو عبدالعزيز ،هاله فاخر ،محسن محي الدين ، احمد صيام ،اسماعيل فرغلي ، ماجده منير ، الطفله ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفي ، ومن تأليف باسم علي الخطيب – إسلام شتا – أحمد رجب حسن ،وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة ” آرت ميكرز ” للمنتج ” أحمد عبدالعاطي.

وتدور أحداث مسلسل “طير بينا يا قلبي” المرتقب في إطار اجتماعي كوميدي حول الاسرة و منظومه التعليم.

وشاركت الفنانة ريهام حجاج في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2022، في بطولة “مسلسل يوتيرن“.

مسلسل “يوتيرن” بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، من إنتاج شركة “العدل جروب”.

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