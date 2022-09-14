شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق اسم نبيل الألفي على الدورة الـ 7 لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة مازن الغرباوي، الفنان الكبير نبيل الألفي لتحمل الدورة السابعة اسمه خلال الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

سميحة أيوب : علم أجيال كثيرة وتتلمذ علي يديه الكثير من الفنانين وأنا واحدة منهم

صرحت الفنانة القديرة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان : الدكتور والفنان نبيل الألفي مثقف كبير درس في فرنسا ولم يبخل بما درسه وما اكتسبه من خبرات لكنه علم أجيال كثيرة وتتلمذ علي يديه الكثير من الفنانين وأنا واحدة منهم فهو استاذي وعملت معه في أعمال قام بإخراجها منها مثلا : (دنجوان ، أهل الكهف ، تلميذ الشيطان ، المأخوذة )، وغيرها من الأعمال ، ولذلك انا سعيدة لتكريمه واطلاق الدورة السابعة من المهرجان باسمه لأنه يستحق أكثر من ذلك وتكريم مهرجان شرم الشيخ له مهم لتعريف الأجيال الحالية بمن هو نبيل الالفي الفنان والأستاذ الأكاديمي والخبير المسرحي الكبير.

محمد صبحي : من رواد الجيل الثاني للمسرح المصري وعشق المسرح وأخلص له ولكنه ظلم إعلاميا

وقال النجم الكبير محمد صبحي رئيس اللجنة العليا للمهرجان : المخرج المسرحي الكبير نبيل الألفي واحدا من رواد الجيل الثاني للمسرح المصري، فقد عشق المسرح وأخلص له، واختياره لتكون الدورة السابعة باسمه اختيار جيد واختيار يحترم، فقد ظلم كثيرا في الاعلام برغم أنه هو من افتتح اكاديمية الفنون في الهرم وكان أول عميد للمعهد العالي للفنون المسرحية ، وهو أستاذ كبير خرج من تحت عباءته أجيال كثيرة ، وكمخرج قدم أعمالا عظيمة، وتاريخه وقيمته ومسيرته تحتاج ابراز ذلك في هذه الدورة من المهرجان وهذا ما سنفعله.



الفنان الكبير الراحل نبيل الألفي

وصرح الفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان قائلا : "اختيار المخرج الكبير والفنان والأستاذ الأكاديمي نبيل الألفي جاء بإجماع اللجنة العليا برئاسة الفنان الكبير محمد صبحي لتحمل الدورة السابعة اسمه ، فهو قيمة وقامة استثنائية في الإبداع، وهو رمز كبير جدًا من رموز الفن المصري، وكان أستاذا في فن المسرح وعلم أجيالا كتيرة ، وكان مُلهما وراقيا وعظيما ، ومارس التمثيل والاخراج والتدريس، وهو مدرسة كبيرة وله أسلوبه الخاص في الإخراج والتمثيل أيضا، وسيخصص المهرجان ندوة كبيرة للراحل بحضور تلامذته وقامات مسرحية كبيرة تعاملت معه ، كما سيصدر المهرجان كتابا يتناول مسيرته الفنية في المسرح والسينما .

وقالت الدكتورة انجي البستاوي : لم يكن الأستاذ نبيل الألفي مجرد رجل مسرح عبقري وحسب، بل كان انسانا نبيلاً مملوء بأحلام جميلة للوطن ، وايضا مملوء بشجن حزين لمستقبل مصر وأنا سعيد جدا لإطلاق اسمه علي دورة المهرجان هذا العام .



اطلاق اسمه علي الدورة 7 من المهرجان

الفنان الكبير نبيل الألفي من مواليد قرية "سنهوا" بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية واسمه الحقيقي عامر محمود الألفي ، وهو من مواليد 5 مايو عام 1926، وتعلق بالمسرح منذ صغره فحصل على دبلوم المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1947، وكان مع الفنان حمدي غيث من أول دفعة تخرجت من المعهد، فأوفدتهما وزارة المعارف على عهد الدكتور طه حسين في بعثة دراسية إلى فرنسا، حيث تتلمذا على يد أكبر مخرج فرنسي آنذاك وهو الفنان جان لوي بارو، ليعود بعد ذلك إلى مصر مدرساً للتمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية منذ عام 1953، وتدرج بالمناصب الإدارية حتى وصل إلى عميد المعهد العالي للفنون المسرحية حتى عام 1975.

أما عن السينما فد بدأ مع فاخر فاخر في «اليتيمتين» عام 1948، ولكنه اشتهر في «حرام عليك» مع إسماعيل ياسين عام 1945، وبطولته أمام سامية جمال في «سيجارة وكاس» عام 1955، وكان آخر أعماله قبل اعتزال السينما هو «جسر الخالدين» عام 1960 مع شكري سرحان، ومنذ ذلك العام وجه نبيل كل جهده للإخراج المسرحي فأخرج عدة علامات من الأدب الغربي والعربي مثل: «ماكبث»، «إيزيس»، «أهل الكهف»، كما قام بدور البطولة في مسرحية «تاجر البندقية» التي قدمها للتليفزيون ، ووصل إنتاجه المسرحي إلى ما يقرب من 220 عرضاً مسرحيا واقتصر نشاطه السينمائي على عدد أقل من الأفلام السينمائية وتفرغ بعدها لنشاطه المسرحي ، وفارق الحياة بعد تاريخ حافل من الإسهامات الفنية عامةً والمسرحية خاصةً، وذلك في 5 نوفمبر عام 1999.

يرأس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي، وتنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 -30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان محمد صبحي، ويديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.