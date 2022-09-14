شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل حسن فايق.. أصيب بالشلل النصفي 15عاما قبل وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنان حسن فايق، إذ رحل عن عالمنا في 14 سبتمبر 1980، ويعد أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والوطن العربي، وله مسيرة فنية طويلة تألق فيها ما بين السينما والمسرح.

ولد حسن فايق فى 7 يناير 1898، فى محافظة الإسكندرية، وبدأ مسيرته الفنية فى عمر 16 عامًا مع فرقة الهواة، وفى عام 1914 عمل فى مسرحية (فران البندقية).

وانضم بعدها إلى فرقة عزيز عيد واستمر معها حتى عام 1917، حيث قرر أن يكون فرقة مسرحية خاصة به، وقد اشترك فيها يوسف وهبى، وقد ألف حسن فايق عرض مسرحى عرضه فى افتتاحها بعنوان (ملكة الجمال) ثم انضم لفرقة إسماعيل يس ومنها إلى فرقة التليفزيون التى لم يمكث بها كثيرًا.

وتألق حسن فايق فى المسرح والسينما وشارك فى نحو 160 فيلما سينمائيا اشتهر فيها بأدائه المبهج وضحكته المميز ومن مسرحياته (حكم قراقوش) و(الدنيا لما تضحك) و(الستات مابيعرفوش يكدبوا) و(إلا خمسة)

ومن أشهر أدواره الكوميدية (أم رتيبة، الزوجة 13، ليلة الدخلة، بسلامته عايز يتجوز) و أصيب بالشلل النصفي وظل يعاني منه على مدار 15 عامًا قبل وفاته من جراء إصابته بهبوط حاد في 14 سبتمبر 1980.