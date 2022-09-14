شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة للمكرمين بـ أيام القاهرة الدولي للمونودراما وحفل توقيع كتاب عمرو دوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد ظهراليوم ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة للمكرمين بمهرجان "أيام القاهرة الدولي للمونودراما "، يتحدث فيها د.عمرو دوارة عن المكرمين ، كما يستعرض كتاب عن الفنان الراحل محمود الألفي ويجري حفل توقيع للكتاب عقب الندوة .

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما كرم خلال حفل افتتاحه بالمسرح الصغير بدار الأوبرا كل من : المخرج الكبير خالد جلال ، والنجمة لقاء الخميسي واسم الفنان الراحل خالد صالح الذي تحمل الدورة اسمه ، كما كرم المخرج الألماني ماتياس جيرت .

المهرجان تشارك بدورته الخامسة 14 دولة والتي تضم أيضا الدكتور أسامة أبو طالب رئيسا وعضوية كلا من الفنان العماني طالب البلوش، ويشارك 10 دول من بينها مصر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وهي دول رومانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كوسوفا، ألمانيا، والعراق والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا ومصر.

يذكرأن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يعقد دورته الخامسة في الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر الحالى برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني.