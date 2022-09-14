شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى 9 سنين في حياتى.. رسالة حب وغرام من محمد نور لزوجته فى عيد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد نور على صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات بعيد زواجه رقم 9 ونشر صورة مع زوجته معلقا: " احلى 9 سنين في حياتى الحمد لله ، كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتى وربنا يخليكى ليا أنتى واولادنا "



محمد نور وزوجته محمد نور وزوجته



بوست نور بوست نور

قال الفنان محمد نور، إنه يعتقد أن الرجل يكذب أكثر من المرأة، لأن الرجل قد يتم وضعه في مواقف غصب عنه يضطر فيها للكذب حتى لا يغضب زوجته.

وأضاف الفنان محمد نور، خلال برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، المذاع على قناة سى بى سى، أن الرجل لا يكذب من أجل الكذب ، ولكن هناك أشياء بسيطة قد يضطر للكذب بسببها من أجل الإصلاح فقط وليس من أجل إيذاء أحد.

وتابع الفنان محمد نور: الرجل قد يكذب من أجل أن يجبر خاطر زوجته، كما أن الرجل قد يحدث له شيء غصب عنه قد يغضب المرأة فيضطر للكذب حتى لا يغضبها.

وبسؤاله حول ما إذا كذب قبل ذلك قال الفنان محمد نور: بالتأكيد كذبت قبل ذلك ولكن ليس من اجل الكذب ولكن من أجل أنه لا يحزن من أمامك .