بعد عرض مياس المذهل في America’s Got Talent.. اليسا تعلق: “ما حدا يحلم ياخد لبنان ويغيرلو هويتو”.. واصالة تصف لبنان بالمعجزة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:43 صباحاً - أبهرت فرقة “مياس” اللبنانية، العالم ولجنة التحكيم، فجر اليوم الأربعاء بعرضها الساحر ضمن نهائيات مسابقة “America’s got talent” بعد أسبوع من العمل المتواصل.

وتتنافس “مياس” مع 10 فرق تتنوع بين أميركية وعالمية في نهائيات المسابقة، وقدمت عرضاً مباشراً على المسرح فجر الأربعاء إلى جانب الفرق الأخرى، على أن تصدر النتائج فجر الخميس.

فبعد عروضها الباهرة المتتالية، أطلت على جمهورها العالمي واللبناني باللون الأبيض محاولة توزيع رسائل الأمل والفرح والسلام والمحبة. وأظهر عرضها الأخير الطابع المشرقي بشكل عام واللبناني بشكل خاص عبر طريقة الأداء والخطوات المتميزة وعبر الموسيقى التي تم اختيارها. وحصد العرض إعجاب لجنة التحكيم التي لم تتردد في التعبير عن فرحها ودهشتها بما رأت.

وقد علقت الفنانة اللبنانية اليسا على أداء فرقة مياس عبر تغريدة كتبتها عبر حسابها على تويتر كاتبة: “كرمالك يا #لبنان هاي الجملة لحالا بتخليني أتاكد انو لبنان باقي رغم أنف الكل ما حدا يحلم ياخد لبنان ويغيرلو هويتو”.

وختمت اليسا تغريدتها بالقول “Prou proud proud of u #Mayyas”.

بدورها علقت الفنانة السورية أصالة على أداء فرقة مياس بتغريدة قالت فيها: “عاشت لبنان بشعبها العظيم اللي بيرفع الرّاس مطرح مابيكون لبنان معجزه وبيستحقّ يكون عنوان للحياة وللنضال والإصرار والعزيمه .. #مياس شكراً ياأبطال على هالمستوى الرفيع من الفن والإتقان”.