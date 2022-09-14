شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تهنئ فرقة "مياس" لوصولها نهائيات America's Got Talent والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة إليسا، عن سعادتها و فخرها لوصول الفرقة الاستعراضية اللبنانية "مياس" نهائيات America’s Got Talent بعد فوزها بالتصويت في مرحلة نصف النهائيات وتأهلها.

وغردت إليسا عبر حسابها على تويتر، قائلة:" كرمالك يا لبنان هاي الجملة لحالا بتخليني أتاكد انه لبنان باقي رغم أنف الكل ما حدا يحلم يأخذ لبنان ويغير له هويته فخورة بيكم".



إليسا

وفى سياق آخر تقدمت إليسا عن طريق وكيلها القانونى بدعوى قضائية ضد الفنان زياد برجى والشاعر أحمد ماضى، تتهمهما بالتعدى على حقوق الملكية الفنية والأدبية العائدة لها فيما خصّ أغنية "أنا وبس".

وجاء فى البيان الصادر عن محامى إليسا إن زياد برجى وأحمد ماضى تنازلا عن كامل حقوقهما الفنية والأدبية وحصلا مقابل ذلك على حقوقهما المادية الناتجة عن التنازل المذكور.

وتابع البيان أن برجى وماضى أعادا نشر الأغنية تحت عنوان "وبطير" رغم ان كافة المستندات القانونية تؤكد عدم شرعية قانونية بثّ ونشر أغنية "وبطير" لأنها الأغنية الرسمية للفنانة إليسا صاحبة ومالكة الأغنية .

وأكد المكتب الإعلامى للفنانة إليسا أن الوكيل القانونى المحامى قد اتخذ كافة الإجراءات الآيلة إلى وقف التعدى على حقوق الفنانة إليسا المحمية قانونا، وملاحقة كل من ساهم فى قرصنة أغنية "أنا وبس" وتحويرها وتقليدها ونشرها خلافا للقانون، بما فيهم كاتب وملحن وناشر الأغنية المذكورة، وكل من ساهم فى توزيع أو الترويج للأغنية المقرصنة.