شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدى ومنى زكى بـ"الجواهرجى" كأول تعاون سينمائى منذ صعيدى فى الجامعة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجه صناع فيلم "الجواهرجى" للنجمين محمد هنيدى ومنى زكى، لطرحه في دور العرض خلال موسم إجازة منتصف العام الدراسى المقبل وتحديداً في شهر يناير 2023 كموعد مبدئي، حيث يتبقى أقل من أسبوع على الانتهاء من آخر مشاهد العمل، ومقرر تصوير هذه الأيام خلال الفترة المقبل لتجهيز الفيلم للعرض.

فيلم هنيدى "الجواهرجى" يشارك فى بطولته منى زكى، ولبلبة،أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول أزمات الحياة الزوجية.

ويعيد فيلم "الجواهرجي" محمد هنيدي ومنى زكي للتعاون معا بعد نحو 25 عاما منذ عرض فيلمهما الشهير "صعيدي في الجامعة الأمريكية" الذي كان عرض في عام 1998 وحقق نجاحا كبيرا.

يذكر أن محمد هنيدى عرض مسرحيته الأخيرة "سلام مربع" للمرة الثانية في المملكة العربية السعودية في شهر مايو الماضى، وشارك في بطولتها أيتن عامر، محمد محمود، محمد ثروت، إيمان السيد، هبة عبد العزيز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج خالد جلال، وذلك بعد عرضها للمرة الأولى في نوفمبر عام 2021

وكانت آخر أعمال محمد هنيدى في السينما فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي ، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، و سيناريو و حوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وتم عرضه في شهر أغسطس من العام الماضى.

أما منى زكى فعرض لها في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "العنكبوت" بمشاركة بطولة أحمد السقا، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.