شكرا لقرائتكم خبر عن إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الكاتبة والسيناريست إنجي علاء على الاحتفال بعيد ميلاد زوجها الفنان يوسف الشريف، حيث نشرت صور تجمعها به من احتفالها بعيد ميلاده، وعلقت على الصور قائلة: "كل سنة وانت طيب وبخير يا حبيبي، ويارب سنين كتير جاية كلها خير وسعادة وربنا يحفظك ويخليك لينا العمر كله حبيبي".



يوسف الشريف وزوجته

ولد يوسف الشريف يوم 14 سبتمبر عام 1978، واسمه الحقيقى محمد إسماعيل ناجي، أحب كرة القدم منذ الصغر، حيث لعب في فريق الناشئين في النادى الأهلى، ولكن تعرض للإصابة قبل تصعيده للفريق الأول أبعدته عن الملاعب، ثم اتجه إلى العمل في مجال الإعلانات، وتخرج فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم ميكانيكا دفعة عام 2002.



إنجي علاء ويوسف الشريف

اكتشفه المخرج شريف صبرى واستعان به لتقديم دور البطولة في فيلم "سبع ورقات كوتشينة" أمام الفنانة روبى، عام 2004، واتفق صبرى معه على تغيير اسمه إلى يوسف الشريف ليكون اسمه الفني الذي اشتهر به، وتوالت بعد ذلك مشاركاته في الأعمال الفنية حيث شارك في فيلم "فتح عينيك" مع مصطفى شعبان، ومسلسلات "على نار هادئة" مع الهام شاهين، "العميل 1001"، "السندريلا" مع منى زكى.





بدأ صناع الأعمال الفنية يسندون له أدواراً أكبر في المساحة والتأثير، حيث قدم دور البطولة أمام نيللى كريم في فيلم "آخر الدنيا"، وفيلم "هي فوضى" للمخرج خالد يوسف، ومسلسل "ليالى" مع زينة، حتى جاءت فرصة تقديمه البطولة المطلقة في فيلم "العالمى" وحقق نجاحاً وشهرة جيدة من خلال الفيلم، وشارك بعد ذلك في مسلسل "نور مريم".

جاء عام 2011 الذى يعد نقطة فاصلة في مشوار يوسف الشريف الفني، بمشاركته في مسلسل "المواطن اكس" الذى اعتمد على البطولة الشبابية وانطلق من خلاله معظم أبطاله، ليأتى في العام التالى ويقدم بطولة مسلسل "زى الورد" من 60 حلقة، وفى نفس العام 2012 يدخل عالم النجومية الكبيرة عندما قدم مسلسل "رقم مجهول" وتحقيقه نجاحاً كبيراً رغم أن تيمة العمل التي اعتمدت على الالغاز والاثارة والتشويف كانت جديدة نوعاً ما على الدراما.

انطلق يوسف الشريف بعد "رقم مجهول" وأصبح واحداً من نجوم الدراما التليفزيونية في شهر رمضان من كام معتمداً على أفكار خارج الصندوق ومختلفة حيث كان له نوعية وطريقة مختلفة في أعماله وقدم مسلسلات "اسم مؤقت"، "الصياد"، "لعبة ابليس"، "القيصر"، "كفر دلهاب"، "النهاية"، "كوفيد 25" إضافة إلى بطولته لفيلم "بنى آدم" الذى عاد به إلى السينما بعد غياب طويل.