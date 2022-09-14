شكرا لقرائتكم خبر عن دانا حلبى تجسد دور زوجة محمد رجب فى مسلسل "الونش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة اللبنانية دانا حلبى دور زوجة النجم محمد رجب في مسلسله الجديد "الونش" المكون من 45 حلقة، والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى، حيث تستعد دانا لتصوير مشاهدها في العمل الذى الذى يسجل أولى تجاربها في الدراما المصرية بعد مشاركتها في أكثر من عمل درامى وسينمائى في لبنان.

مسلسل "الونش" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد رجب، محمود عبد المغنى، ميرهان حسين، منة فضالى، دانا حلبى، محسن منصور، إيهاب فهمى، محمد أبو داود، ميمى جمال، حنان سليمان، علاء مرسى، عبير منير، أحمد إمام، الطفلة ريم عبد القادر وعدد آخر من الفنانين، ومقررعرضه على إحدى قنوات المتحدة في موسم الشتاء.



دانا حلبى

وخاضت دانا حلبى تجربة التمثيل في مصر عبر مسرحتين خلال العامين الماضيين الأولى بعنوان "هابى نيو ير" بمشاركة بيومى فؤاد،محمد عبد الرحمن، محمد أنور، كريم عفيفى، شيماء سيف، طرابلسة النجوم بيومي فؤاد وشيماء سيف وإخراج مجدى الهوارى، و"عائلة تس" مسرحية"عائلة تس"، بطولة بيومى فؤاد ومصطفى خاطر ومحمد سلام وسليمان عيد وشيماء سيف وأوس أوس ومصطفى البنا الشهير بسعفان وإخراج أوتاكا.

يذكر أن دانا حلبى هي مغنية لبنانية قدمت العديد من الأغانى أبرزها "أنا دانا"، "بص عليا"، "الورد الجورى"، لبنانى مصري، واتجهت للتمثيل وشاركت في أعمال "الهيبة – الحصاد"، "حرملك"، "ببساطة"، "دورة جونية جبيل"، وأفلام "بالغلط"، "بغمضة عين"، "المهراجا"، "فلفل أبيض" وآخر أعمالها " العين بالعين" مع سيرين عبد النور ورامى عياش الذى عرض الشهر الماضي.