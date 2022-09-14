شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن مصطفى حلمي المنافس على منصب نقيب الموسيقيين.. من أسرة فنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس الدكتور مصطفى حلمى أمين على منصب نقيب الموسيقيين الذى خلا مؤخرا باستقالة الفنان هانى شاكر، إذ تقدم بأوراق ترشحه في الانتخابات المقرر عقدها أكتوبر المقبل.

ونسرد في السطور التالية أبرز المعلومات عن مصطفى حلمي فهو حاصل على دكتوراه في الموسيقى وعضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقين الحالي ومايستروا بالأوبرا ، وهو من أسرة موسيقية عريقة لها تاريخ كبير في الموسيقى والغناء، ووالده الملحن الراحل حلمى أمين الذى رحل عن عالمنا عام 2010 وتولى منصب نقيب الموسيقين 3 دورات متتالية، وعمه الشاعر عبد السلاتم أمين وعمته زوجه الموسيقار الراحل محمد الموجى كما انه زوج المطربة سومة.



مصطفى حلمى وسميرة سعيد مصطفى حلمى وسميرة سعيد



مصطفى حلمى وهانى شاكر



مصطفى حلمى واصالة

وفى تصرح خاص" لليوم السابع" قال حلمي إنه تقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، من أجل استكمال مسيرة والده الموسيقار حلمي أمين. مشيرا الى أن أولى اهتماماته هو الحفاظ على حقوق العازفين، لأنه يعلم تفاصيل معاناتهم.وأكد على أنه يعلم ما هي احتياجات الأعضاء في النقابة، مشيرا إلى أنه يريد توفير إعانة ثابتة لحين إيجاد عمل له.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر.