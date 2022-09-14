حنان مطاوع تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الثالث (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة حنان مطاوع بعيد ميلاد ابنتها "أماليا"، الثالث.

ونشرت مطاوع صورًا من الاحتفال، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" العمر بيتحسب بلحظات السعادة اللي بنعيشها ومن أعظمها يوم ما نورتي قلبي وحياتي، ربنا يسعد كل الناس ويرزق كل مشتاق ويحفظلنا كل حبايبنا أمين، أماليا 3 سنين".

وظهرت في إحدى الصور الفنانة سهير المرشدي، والمخرج أمير اليماني زوج الفنانة حنان مطاوع.

ورُزقت الفنانة حنان مطاوع بمولودتها الأولى "أماليا"، 11 سبتمبر 2019، ونشرت عبر "إنستجرام" صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدي.

يذكر أن الفنانة حنان مطاوع شاركت في دراما رمضان الماضي 2022، بمسلسل "وجوه" بطولة أحمد وفيق، عابد العناني، محمود عبدالمغني، جيهان خليل، ومن إخراج أحمد حسن وتأليف محمد علي إبراهيم.