نور تستعيد ذكريات تصوير مسلسل "موضوع عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة اللبنانية نور ذكريات تصوير مسلسل "موضوع عائلي" في بلغاريا.

ونشرت نور صورة من الكواليس، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"موضوع عائلي، بلغاريا".

مسلسل "موضوع عائلي" بطولة: ماجد الكدواني، محمد شاهين، رنا رئيس، طه دسوقي وسماء إبراهيم ومحمد رضوان، من تأليف محمد عز وكريم يوسف وأحمد الجندي وسامح جمال ومن إخراج أحمد الجندي.

يذكر أن الفنانة نور اللبنانية شاركت في مسلسل "راجعين يا هوى"، الذي عرُض رمضان الماضي 2022.

وطرح مسلسل "راجعين يا هوى" حكاية "بليغ أبو الهنا" العائد إلى مصر بعد سنوات من الغياب، ليبدأ بمواجهة كيفية سداد ديون طائلة عليه، نتيجة خسائر تجارته في أوروبا، فيحاول استعادة حقه في الميراث من ورثة أخيه المتوفي، الذين تشتعل بينهم الكراهية والضغائن، لكن دخوله في حياتهم يجعله يواجه مهمة أكثر صعوبة تتمثل في كيفية لم شمل العائلة بالحب والتآخي مجدداً، في الوقت نفسه، تعود إلى الظهور قصة حبه القديمة مع فريدة، ويدخل تجربة عاطفية جديدة مع الدكتورة ماجي.