شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصوير "فى عز الظهر" وموعد مبدئي لطرحه في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال فيلم "في عز الظهر" للنجم المصرى العالمى مينا مسعود، من تصوير آخر مشاهد العمل الذى تم استئنافه مؤخراً فى القاهرة بعد فترة توقف، ومن المقرر أن يستكمل مخرج الفيلم مرقس عادل عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم لاسيما وأن هناك اتجاه لطرحه في دور العرض بموسم إجازة منتصف العام الدارسى 2023 وتحديداً شهر يناير.

فيلم "فى عز الظهر" يخوض به مينا مسعود أولى تجاربه الفنية فى مصر، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل ويشارك في بطولته إيمان العاصى، شيرين رضا، جميلة عوض، ومحمد علي رزق، محمد عز، ساندرا، أحمد جمال سعيد، محمود حجازي وإيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين وتدور احداث الفيلم في اطار اكشن تشويقى ويجسد مسعود دور زعيم عصابة دولية.

وكان آخر أعمال مينا مسعود فيلم " The Royal Treatment" الذى عرض يوم 20 يناير الماضى، وهو من بطولة كل من مينا مسعود، لورا مارانو، بيتر تشين، جولي إدواردز، تاليا ليسر، إيفان ستويانوف، آن شين تشانج، جيمس جايلين، كوبي جونز نيل، أماندا بيلينج، تشيلسي بريستون كرايفورد، جريس بنتلي تسيبواه، إليزابيث هوثورن، جاي سيمون، كاميرون رودس.

فيلم "في عز الظهر" يسجل التجربة السينمائية الثانية للمخرج مرقس عادل بعد انتهائه من فيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، منة فضالى، هالة فاخر، محمد عز، تونى ماهر، انجى كيوان، ساندا سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.