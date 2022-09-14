شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات بعيون نبيلة عبيد .. صعوبات كريمة "توت توت" وفوبيا "الغرقانة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، حالة من النشاط و التفاعل وعبر حسابها على إنستجرام، إذ دخلت عالم السوشيال ميديا عام 2015، وشاركت جمهورها بأول صورة لها يوم 19 فبراير عام 2015، ومن هذا الوقت ونجمة مصر الأولى من النجمات المتفاعلة بشكل كبير عبر حسابها على انستجرام.

ويوميا تشارك نبيلة عبيد، جمهورها بصور من حياتها اليومية ورحلاتها وأعمالها الفنية، كما أنها تهنيء اصدقائها في أعياد ميلادهم بكلمات رقيقة كلها حب و تقدير، وعند وفاة نجم من النجم تكون نبيلة عبيد في مقدمة النجوم الذين ينعونه بكلمات كلها حزن ووجع مسترجعه أبزر الذكريات التي جمعتهما سويا.

ومن ألبوم ذكرياتها التي لا حصر له، تشارك نبيلة عبيد جمهورها بصور قديمة لها في شبابها ومن أعمالها الفنية بهشتاج أرشيف نبيلة عبيد الفني، ويدخل كل متابعيها في الوطن العربى يتغزلون فيها وفى جمالها و أناقتها التي مازالت محتفظة بها رغم مرور السنوات.

ولم تكتف نبيلة عبيد بذلك فقط، بل قررت مشاركة جمهورها بكل تفاصيل ذكرياتها الفنية التي لا يعرفها أحد وعن المواقف التي مرت بها خلال التصوير و أصعب المشاهد التي نفذتها والمواقف الإنسانية التي جمعتها بالنجوم خلال مشوارها الفني، والجوائز التي حصدتها.

وأصبح حساب النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، مصدرا للمتعة ومعرفة قصص من نوستالجيا زمن الفن الجميل، كما ينتظر جمهور نجمة مصر الأولى بشوق و لهفه يوميا قصة الفيلم التي سوف تتحدث عنها.

وتحكى النجمة نبيلة عبيد عن ذكرياتها مع فيلم توت توت، قائلة:" كريمة الفتاة المتخلفة عقليا من أصعب الشخصيات اللي قدمتها في السينما والحمد لله كان ليه صدى كويس في دور العرض و نال العديد من جوائز المهرجانات و النقاد".

أما فيلم العذراء والشعر الأبيض، قالت عنه:" من أصعب الأدوار اللي لعبتها على الشاشة الشخصية اللي مثلتها في فيلم العذراء والشعر الأبيض شخصية دولت الام العاقر التي تلجأ للتبني لتعوض به اشتياقها للأمومة وأكاد أجزم ان النجم الكبير محمود عبد العزيز الله يرحمه كان جواه نفس الاحساس و هو بيمثل دوره...و برضه شيريهان اللي وقتها كانت في بداية الطريق و مع ذلك عملت دور اقل ما يقال عنه عظمه على عظمه.....الفيلم طبعا قصة الكاتب الكبير احسان عبد القدوس و صياغة سينمائية للسيناريست والكاتبة كوثر هيكل و إخراج المبدع حسين كمال".

وذكرياتها مع فيلم الغرقانة، روت نبيلة قصة خوفها من البحر والفوبيا التي حدثت لها خلال التصوير قائلة:" فيلم الغرقانة اللي كنت هغرق أثناء تصويرأحد مشاهده وأنا اللي اصلا بخاف من البحر وعندي فوبيا شديده منه...طبعا الاستاذ محمد خان كان فاكرني بهزر لغاية ما حس فعلا بالخطر اللي كنت فيه و مع ذلك كمل تصوير وانا عماله اصوت لغاية ما اللقطه خلصت و اتصورت زى ما هو عاوز".



أول صورة لنبيلة عبيد على إنستجرام