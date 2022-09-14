الفنانة دنيا عبد العزيز تنشر صورًا على شاطئ البحر.. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة دنيا عبد العزيز جمهورها ومتابعيها صورا لأحدث إطلالاتها الصيفية على أحد الشواطيء، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة دنيا عبد العزيز على إطلالتها: "بلدنا أحلى"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "أحلى فنانة"، وعلق آخر: "سكر".

دنيا عبدالعزيز شاركت في مسلسل "ملف سري"، الذي عُرض رمضان الماضي 2022، بطولة النجوم: هاني سلامة، عائشة بن أحمد، نضال الشافعي، محسن محيي الدين، أحمد سعيد عبد الغني، إيهاب فهمي، شيرين، كارولين عزمي، علاء مرسي، صبا الرافعي، وإيمان يوسف وغيرهم، من تأليف محمود حجاج، إخراج حسن البلاسي، وإنتاج مجموعة فنون مصر للإنتاج والتوزيع (ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز).