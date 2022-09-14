أحمد فهمي يهنئ شقيقه كريم على مسلسل "أزمة منتصف العمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأ الفنان أحمد فهمي، شقيقه الفنان كريم فهمي على مسلسل "أزمة منتصف العمر".

ونشر أحمد صورة لـ بوستر المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "ألف مبروك يا كيمو، إن شاء الله نجاح كبير جدا".

ومن جانبه علق كريم على تهنئة شقيقه ووضع قلوب حمراء.

وقال فهمي، في تصريح سابق لـ"الخليج 365"، إن المسلسل يشارك في بطولته النجوم: ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، وعمر السعيد.

وأشار إلى أن المسلسل المكون من 15 حلقة إخراج كريم العدل، وسيعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2022.

يذكر أن أخر أعمال الفنان كريم فهمي مسلسل "تحقيق"، بطولة أحمد مالك، خالد أنور، علي قاسم، تارا عماد، هدى المفتي، مي الغيطي، تأليف محمد الدباح، إخراج محمد فتحي.