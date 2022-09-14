أيتن عامر تنشر صورا من رحلتها لـ لبنان وهكذا ظهرت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها بصور لها، خلال رحلتها للعاصمة اللبنانية بيروت، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وظهرت أيتن في الصور بفستان صيفي ومكياج جذاب، خلال تواجدها بأحد المطاعم، وعلقت قائلة: "من بيروت".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "بحبك، جميلة، برنسيسة المكان، كريزة السينما المصرية، قمري، حلوة أوي بيروت، عسولة خالص، منورة، عسل، روحي روحي، يا بختك".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر تشارك في بطولة فيلم "الجنينة" الذي انطلق تصويره مؤخرًا، في حديقة حيوان أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يعد "الجنينة" أول فيلم مصري يتم تصويره في حديقة حيوان أبو ظبي، بالإضافة لتصوير باقي المشاهد في دولة الإمارات، والعمل من إخراج معتز حسام، وإنتاج ميكسيد ريالتي للإنتاج الفني وسوتير- إيهاب لمعي وهاني وليم، وتوزيع الأخوة المتحدين- وليد صبري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.