بهاء سلطان يكشف عن أحدث أغانيه الجديدة "دلوقتي عجبناكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المطرب بهاء سلطان عن أول أغنية جديدة له بعد تعاقده مع شركة "روتانا"، التي تحمل اسم "دلوقتي عجبناكم".

ونشر سلطان مقطع فيديو له، من داخل سيارته، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "انتظروني قريبا جدا مع شركة روتانا وأول أغنية بعد الرجوع "دلوقتي عجبناكو" ومستني رأيكو في الأغنية ومشاركتكم من خلال مقاطع الريلز على إنستجرام وفيسبوك".

وكان الفنان بهاء سلطان قد أحيا حفل غنائي يوم الخميس الموافق 8 سبتمبر في مدينة الإسكندرية.

يذكر أن بهاء سلطان انضم مؤخرا إلى شركة روتانا، ويستعد خلال الفترة المقبلة لطرح ألبومه الأول معها، بعد فسخ تعاقده مع مكتشفه المنتج نصر محروس.