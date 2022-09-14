بالصور.. مطار القاهرة يستقبل أول الوفود المشاركة في ملتقى أولادنا الدولي للفنون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-هاني صابر :

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، أول الوفود الأجنبية المشاركة في الدورة السادسة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر.

ووصل مساء اليوم الثلاثاء، وفد دولة قبرص، المشارك في الملتقى، وتم استقبالهم ممثلون عن الهيئة العامة للتنشيط السياحي برئاسة عمرو القاضي، وقام الوفد بالتقاط صور تذكارية لهم في مطار القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الدورة السادسة يشارك بها وفود من ٣٤ دولة، ومن المقرر أن يتم بث الحفل مباشرةً من خلال صفحة أولادنا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

كما تشهد هذه الدورة لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.

يقام ملتقى أولادنا تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.