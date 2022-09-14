"قريبا على مسرح الزمالك".. بشرى تروج للعرض الاستعراضي الغنائي "كازينو بديعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة بشرى جمهورها ومتابعيها بوستر ترويجي للعرض الاستعراضي الغنائي "كازينو بديعة"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

وعلقت الفنانة بشرى على البوستر الترويجي: "كوكبة من النجوم في العرض الاستعراضي الغنائي كازينو بديعة، للمخرج مازن الغرباوي، قريبا على مسرح الزمالك".

يذكر أن الفنانة بشرى احتفلت بوصول أغنيتها "الليل"، لحاجز الـ 3 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" في 3 أيام.

ونشرت بشرى بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت، :"الحمد لله أغنية الليل، 3 مليون في 3 أيام، شكرا ليكم ولدعمكم ويارب دايما عند حسن ظنكم، شكرا يا أجمل جمهور في الدنيا".

أغنية "الليل" من كلمات هيثم سليم، ألحان وتوزيع إسلام صبري، ميكس محمد الفولي.