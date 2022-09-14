شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة أنا كيندريك: نجوت من حادث تعطل مصعد كهربائي وشكرا لفريق الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الممثلة أنا كنيدريك خلال مقابلة اجرتها مع موقع People في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لأجل فيلمها "Alice,Darling"أنها قد علقت في المصعد الكهربائي مع 7 اشخاص وتم انقاذهم بنجاح، ومزحت مع فريق عمل الفيلم قائلة "لقد صعدت للمصعد الخطأ في الوقت الخطأ ولكن تم انقاذنا بفضل رجال الإطفاء الذين ساعدونا لنصعد من خلال الفتحة أعلى المصعد وكان يبدو هذا غريبا لأنني كنت اتجه لأجل المقابلة الصحفية الخاصة بالفيلم ولكن بدى لي كوميديا بعد خروجي".

ونشرت أنا كيندريك فيديو لها و هي في المصعد لتشارك تلك التجربة وشكرت رجال الإطفاء و من ساعدوها على الخروج، وعن فيلمها تحدثت الممثلة وقالت "قصة الفيلم مرتبطة بقوة بما مررت به في حياتي لذلك كان يبدو لي أنها تجربة استشفاء جيدة بشكل لا يصدق".

ويعرض فيلم Alice,Darling حياة امرأة تخوض علاقة تسبب أذى نفسي لها و يحاول اصدقائها التواصل معها لمساعدتها ،وكانت قد اخبرت أنا كيندريك لموقع People من قبل أن سيناريو الفيلم مرتبط بقوة بما مرت به مع حبيبها السابق فقد تعرضت لأذى نفسي،و الفيلم من إخراج ماري ناي و يشارك في العمل الممثل تشارلي كاريك والممثلة كانيهتيو هورن.

كان العرض الأول للفيلم يوم الأحد الماضي في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي الذي بدأت فعاليات يوم الخميس 8 سبتمبر وتظل فعاليات المهرجان حتى اليوم 18 من الشهر نفسه.