شكرا لقرائتكم خبر عن النجمان لوك إيفانز وهانا وادينجهام بعد وفاة ملكة بريطانيا: فقدنا جدتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل لوك إيفانز والممثلة هانا وادينجهام مع جمهورهما مشاعرهما بعدما علما خبر وفاة الملكة إليزابيث، وقال لوك إيفانز خلال تواجده في برنامج Good Morning Britain : لقد فقدت الأمة جدة، لقد كنت على متن الطائرة وأعلنوا فجاة عن خبر وفاتها واجتاحني شعور أنني فقدت جدتي توا وكل ما اردته هو العودة إلى لندن".

وتحدث إيفانز عن أوجه التشابه بين ما حدث له في فترة مراهقته والآن، قائلا: "عندما وصلت إلى لندن كمراهق أول مرة تم إعلان خبر وفاة الملكة الأم عام 2002 وحينها شعرت أننا جميعنا نشارك في الحداد". كما تحدث أيضا عن مقابلته مع الملك تشارلز الثالث وقال أنه شعر بالسعادة كونه وجد شيء ممتع ليتحدث معه وفقا لموقع DailyMail.

وتحدثت الممثلة هانا وادينجهام التي شاركت في مسلسل "صراع العروش"مع varietyعن خبر وفاة الملكة اثناء تواجدها في حفل توزيع جوائز الايمي، وقالت أنه اثر عليها أكثر مما كانت تتوقع وحزنت بشده على هذا الخبر والذي كان بمثابة خبر فقدانها لجدتها، وقالت "جلست مع والدي على الأريكة طوال الليل نشاهد الأخبار ونحن لا نصدق ما نرى وفكرت في ملكنا القادم وكيف سيحمل الكثير من الأعباء على اكتافه" و استلمت هانا في حفل جوائز الايمي جائزة أفضل مسلسل كوميدي مع طاقم عمل المسلسل.

يشار إلى أن الملكة إليزابيث توفيت يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 96عاما، وقال بيان صادر من قصر باكنجهام: "لقد توفيت بسلام".