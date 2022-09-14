شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة سومة تدعم زوجها المايسترو مصطفى حلمى فى انتخابات الموسيقيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينافس المايسترو الدكتور مصطفى حلمي على مقعد نقيب الموسيقيين في الانتخابات المقرر إجرائها أكتوبر المقبل، إذ تقدم بأوراق ترشيحه مؤخرا.

عن خوض زوجها الانتخابات قالت المطربة سومة لـ " الخليج 365" : طبعا لا بد أن أدعمه ليس لأنه زوجى لكنه إنسان مخلص مجتهد ومهما أقول فيه لن اعطية حقه رغم ان شهادتى فيه مجروحة لكن هو قد المسئولية وربنا يكرمه ويكتب له الخير.



المايسترو مصطفى حلمى المايسترو مصطفى حلمى



سومة سومة

يذكر ان المايسترو مصطفى حلمي قال بعد أن تقدم بأوراقه للترشح على مقعد نقيب الموسيقيين في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يسعى جاهدًا على تنفيذ عدد من القرارات في برنامجه الانتخابي منها زيادة معاشات النقابة كل سنة شهور، والعمل على إنشاء مقر للنقابة ومستشفي خاصة ونادي تابع للنقابة.

وأضاف انه أخذ رأي الفنان هاني شاكر اثناء ترشحه للنقابة وقام بدعمه ويعتبره قامة فنية كبيرة.

وكشفت مؤخرا نقابة المهن الموسيقية التفاصيل الكاملة ومواعيد عقد انتخابات نقابة المهن الموسيقية على مقعد النقيب، والتي تأتي وفقا للجدول التالي:

فتح باب الترشح اليوم الأحد 11 سبتمبر الجاري ويستمر حتى الأربعاء 14 من الشهر نفسه.

فتح باب تقديم التنازلات من يوم الأحد 18 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام حتى 20 سبتمبر.

فتح باب تقديم الطعـون من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 27 من الشهر نفسه.

إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.

تجرى انتخابات نقابة المهن الموسيقية يوم الأحد 11 أكتوبر، إذ سيتم عقدها بنادي نقابة المهن التمثيلية، في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وفي الإسكندرية لمسرح عبدالمنعم جابر بالشاطبي، وفي المنصورة بقاعة ميامي بطلخا، وباقي الفروع بمقر النقابات الفرعية دمنهور، وطنطا، والمحلة، وشبين الكوم، وبنها، ودمياط، وبورسعيد، والشرقية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر