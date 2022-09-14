شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة.. ورسالة من زوج بوسى بعد أخبار انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد أمس الثلاثاء 13 سبتمبر، أحداث عديدة على الساحة الفنية المحلية و العالمية أبرزها وفاة المخرج الفرنسى العالمى جان لوك جودار عن عمر91 عاما، وتعاقد النجم محمد رمضان، على عمل سينمائى جديد تحت عنوان "مرزوق وإيتو" بالإضافة إلى تفاصيل الحالة الصحية للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة، ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز الأحداث..

زوج بوسى ينفى انفصالهما: رصيدها زاد عندى لما وافقت إنى أرجع لأم أولادي

قال هشام ربيع مصفف الشعر، وزوج المطربة بوسي، إن ما تروجه السوشيال ميديا بشأن تدهور العلاقات بينهما أمر مغلوط تماما، موضحًا: "الموضوع مأفور بشكل غير عادى فى السوشيال ميديا وبوسى تنهار بسبب حديث السوشيال ميديا أنها كانت تعوق والدها".

وأضاف ربيع، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور: "صالحتها ووالدها على بعض، وقلت لها عاوزين نتصور مع بعض وننزل الصورة عشان الناس فاهمة إنك عاق، لكن هى قالت أنا ميهمنيش الناس، أنا بعامل ربنا".

وتابع مصفف الشعر وزوج المطربة بوسي: "رجعت لأم أولادى وولادنا مع بعض فى كل حتة، ورصيدها زاد عندى لما وافقت أرجع لأم الأولاد".

عبد الرحمن أبو زهرة لـ الخليج 365: أخضع لجلسات علاج طبيعى.. وأستجيب للعلاج

طمأن الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية، بعد مروره بأكثر من أزمة صحية خلال الفترة الأخيرة. وظهر ذلك عليه فى آخر ظهور له فى صورة جمعته بابنه أحمد أبو زهرة.

وقال عبد الرحمن أبو زهرة فى تصريح لـ"الخليج 365": "الحمد لله صحتى تتحسن مع الوقت، وأستجيب للعلاج، وأجرى جلسات علاج طبيعى حتى أتحرك بشكل طبيعى قبل مشاركتى فى أى أعمال فنية خلال الفترة المقبلة.

وحول انضمامه لأى عمل، أكد أنه حتى الآن لم يتعاقد على أعمال فنية، وينتظر حتى يتعافى تماما من أزمته الصحية.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد أصيب بفيروس كورونا وتعافى منه، ودخل بعدها فى أزمة صحية أخرى إذ أصيب بكسر فى الحوض، ما استدعى إجرائه جلسات علاج طبيعى.

محمد رمضان يتعاقد على بطولة فيلم "مرزوق وإيتو"

تعاقد النجم محمد رمضان، على عمل سينمائى جديد تحت عنوان "مرزوق وإيتو" من إنتاج شركة إيغل فيلمز/ Eagle Films للمنتج جمال سنان، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد سمير.

وفاة المخرج الفرنسى العالمى جان لوك جودار.. ويسرى نصرالله ينعيه

توفى المخرج الفرنسى السويسرى جان لوك جودار، الذى كان شخصية رئيسية فى حركة Nouvelle Vague، وهى حركة صناعة الأفلام التى أحدثت ثورة فى السينما فى أواخر الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى، عن عمر ناهز 91 عامًا، حسبما ذكرت صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

اشتهر جودار بأسلوبه فى التصوير الفوتوجرافى، كما ترك بصمته بسلسلة من الأفلام المسيسة بشكل متزايد فى الستينيات، وله أفلام مثل Film Socialisme وGoodbye، وغيرها من الأعمال المهمة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " theguardian".

ولد جودار فى باريس عام 1930، ونشأ وذهب إلى المدرسة فى نيون، على ضفاف بحيرة جنيف فى سويسرا، وبعد عودته إلى باريس بعد إنهاء دراسته فى عام 1949، وجد جودار موطنًا طبيعيًا فى "نوادى السينما" الفكرية التى ازدهرت فى العاصمة الفرنسية بعد الحرب.

كما نعى المخرج يسرى نصرالله المخرج الفرنسى جان لوك جودار الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما، بعد مسيرة فنية خالدة، ونشر صورة للراحل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، معلقًا عليها: "الرجل الذى علمنى أنه يمكنك أن تكون حرًا مع الأفلام وبها، وكان "حارس" رائع للسينما، أشعر بالحزن الشديد".