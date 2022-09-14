شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار : بداياتي كانت قوية مع كبار المخرجين وبعد "سهر الليالي" أخدت ختم أني كوميديانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت الفنانة انتصار، إن مهنة التمثيل من المهن الصعبة التي تجعل الفنان دائماً في وضع تنافسي، بداية من منافسته مع نفسه، ثم المنافسة مع الوسط الخارجي.

وأضافت خلال لقاء برنامج "كلمة أخيرة "على قناة ON: طول الوقت لازم تتابعي الأفلام والمسرحيات، وكل حاجة حواليكي، صقل المهارات بشكل دائم، والفن مهنة متطورة دائماً، والممثل الشاطر بيفضل شاطر حتى لو عنده 80 سنة، لكن شريطة متابعة التطورات بشكل دائم في كافة المناحي، فلازم متابعة وأنا بشوف الافلام كلها وأنا مدمنة لمشاهدة الأفلام.

وتابعت: "حتى وانتي قاعدة في البيت، ومافيش شغل، يجب متابعة التطورات عبر متابعة أعمال الزملاء بشكل دائم، ده يخليكي دائماً موجودة في السوق، وعشان يفيد في اختيار الأدوار، ومعايير اختياري للأدوار تعني أهمية الدور بالنسبة لي، وماذا سيضيف، فلا اختار بمساحة الدور، لكن يكون جديد بالنسبة لي، ويضيف لرصيدى.

ورداً على سؤال من أول من أخبرك أنك فنانة جيدة؟ قالت : قلت لنفسي وبدايتي كانت قوية جداً مع كبار المخرجين، وأول فيلم لي كان فيلم " المقامر"، وكان أول الأفلام التى تنبأ بعدها المخرجين والنقاد لي بمستقبل باهر، هو فيلم " تفاحة" لرأفت الميهي، وأيضاً فيلم "اللبيس"، إخراج اشرف فايق، وقالولي أنت كوميديانه، وبعد فيلم سهر الليالي أخدت ختم أني كوميديانه.