الفنانة انتصار : بداياتي كانت قوية مع كبار المخرجين وبعد "سهر الليالي" أخدت ختم أني كوميديانه

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار : بداياتي كانت قوية مع كبار المخرجين وبعد "سهر الليالي" أخدت ختم أني كوميديانه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قالت الفنانة انتصار، إن مهنة التمثيل من المهن الصعبة التي تجعل الفنان دائماً في وضع تنافسي، بداية من منافسته مع نفسه، ثم المنافسة مع الوسط الخارجي.
وأضافت خلال لقاء برنامج "كلمة أخيرة "على قناة ON: طول الوقت لازم تتابعي الأفلام والمسرحيات، وكل حاجة حواليكي، صقل المهارات بشكل دائم، والفن مهنة متطورة دائماً، والممثل الشاطر بيفضل شاطر حتى لو عنده 80 سنة، لكن شريطة متابعة التطورات بشكل دائم في كافة المناحي، فلازم متابعة وأنا بشوف الافلام كلها وأنا مدمنة لمشاهدة الأفلام.
وتابعت: "حتى وانتي قاعدة في البيت، ومافيش شغل، يجب متابعة التطورات عبر متابعة أعمال الزملاء بشكل دائم، ده يخليكي دائماً موجودة في السوق، وعشان يفيد في اختيار الأدوار، ومعايير اختياري للأدوار تعني أهمية الدور بالنسبة لي، وماذا سيضيف، فلا اختار بمساحة الدور، لكن يكون جديد بالنسبة لي، ويضيف لرصيدى.
ورداً على سؤال من أول من أخبرك أنك فنانة جيدة؟ قالت : قلت لنفسي وبدايتي كانت قوية جداً مع كبار المخرجين، وأول فيلم لي كان فيلم " المقامر"، وكان أول الأفلام التى تنبأ بعدها المخرجين والنقاد لي بمستقبل باهر، هو فيلم " تفاحة" لرأفت الميهي، وأيضاً فيلم "اللبيس"، إخراج اشرف فايق، وقالولي أنت كوميديانه، وبعد فيلم سهر الليالي أخدت ختم أني كوميديانه.