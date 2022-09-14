شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار: لم أعتزل الزواج لكن مافيش وقت.. ومهنتنا صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة انتصار، إنه في حياتها الزوجية وبعد إنجابها لأولادها لم تقرر الزواج مرة أخرى لعدم وجود وقت.

وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة " على قناة ON: ماعتزلتش الرجالة لكن مافيش وقت فأنا ا ست عاملة وأم في البيت خاصة أني ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس بيشفط الوقت والعمر لاني مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضي وارجع.

وتابعت: 24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسي طول الوقت حتى في البيت بنتابع لاصقال المهارات وغيرها .

ورداً على سؤال الحديدي : هل الرجل بيشفط الوقت؟ قالت: كل الوقت ومش حكاية تجربة شخصية فقط لأن الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولاده وبالتالي الست بتتفاجيء أن بقى عندها زوج زي إبنها الكبير عاوزالي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده.

ولفتت إلى أن لديها إحساس أمومه عالي مثل اي سيدة أنجبت ولكن في ذات الوقت العمل في مجال الفن صعب لأنه مع مرور الوقت سوف تكتشف المرأة أنه لا وقت لديها حتى أن تكون أم لنفسها، موضحة أن أسباب طلاقها تعود لخلافات عادية، قائلة : الوفاق من عند ربنا محدش ضامن نفسه لأن الوفاق والود زي السر بين الاثنين فجأة بعد الهدوء ممكن ينتهي الوفاق الزواج مكتوب والطلاق برضه مكتوب بمواعيد.

وعن أهم الصفات التي لا يمكن أن تقبلها في أي رجل قالت : البخل والكذب والخيانة في المرتبة الأولى لأنه ليس بخل مال فقط بل ايضاً مشاعر لما اتجوز راجل بخيل هديله مشاعر إزاي ؟ وأنا مش مستخسرة فيه حاجه "، ورداً على سؤال الحديدي : بعد كل هذه السنوات لا يوجد أي رجل أخر، قالت : المهنة بتاعتنا صعبة جداً بس للاسف الظاهر أمام الناس أتفه مافيها.