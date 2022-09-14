الفنانة انتصار: لم أعتزل الزواج لكن مافيش وقت.. ومهنتنا صعبة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة انتصار: لم أعتزل الزواج لكن مافيش وقت.. ومهنتنا صعبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة انتصار، إنه في حياتها الزوجية وبعد إنجابها لأولادها لم تقرر الزواج مرة أخرى لعدم وجود وقت.
وأضافت خلال برنامج "كلمة أخيرة " على قناة ON: ماعتزلتش الرجالة لكن مافيش وقت فأنا ا ست عاملة وأم في البيت خاصة أني ست عاملة في مجال صعب وفيه تنافس بيشفط الوقت والعمر لاني مش مجرد موظفة بس بروح الصبح أمضي وارجع.
وتابعت: 24 ساعة شغالة حتى وأنا في البيت على طول في وضع تنافسي طول الوقت حتى في البيت بنتابع لاصقال المهارات وغيرها .
ورداً على سؤال الحديدي : هل الرجل بيشفط الوقت؟ قالت: كل الوقت ومش حكاية تجربة شخصية فقط لأن الست بتتحول بعد الزواج لأم الرجل وعاوز في البيت يبقى الابن الكبير بعد ولاده وبالتالي الست بتتفاجيء أن بقى عندها زوج زي إبنها الكبير عاوزالي ياكله ويشربه ويسمع همومه ولازم الست تكون طول الوقت كده.
ولفتت إلى أن لديها إحساس أمومه عالي مثل اي سيدة أنجبت ولكن في ذات الوقت العمل في مجال الفن صعب لأنه مع مرور الوقت سوف تكتشف المرأة أنه لا وقت لديها حتى أن تكون أم لنفسها، موضحة أن أسباب طلاقها تعود لخلافات عادية، قائلة : الوفاق من عند ربنا محدش ضامن نفسه لأن الوفاق والود زي السر بين الاثنين فجأة بعد الهدوء ممكن ينتهي الوفاق الزواج مكتوب والطلاق برضه مكتوب بمواعيد.
وعن أهم الصفات التي لا يمكن أن تقبلها في أي رجل قالت : البخل والكذب والخيانة في المرتبة الأولى لأنه ليس بخل مال فقط بل ايضاً مشاعر لما اتجوز راجل بخيل هديله مشاعر إزاي ؟ وأنا مش مستخسرة فيه حاجه "، ورداً على سؤال الحديدي : بعد كل هذه السنوات لا يوجد أي رجل أخر، قالت : المهنة بتاعتنا صعبة جداً بس للاسف الظاهر أمام الناس أتفه مافيها.