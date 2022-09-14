بالصور.. تكريم النجم محمد صبحي في ختام مهرجان المسرح العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

كرم مهرجان المسرح العربي الذي يقيمه و ينظمه المعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون (فرع الاسكندرية) النجم الكبير محمد صبحي خلال حفل ختام الدورة الثالثة التي حملت اسمه، ومنحت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون بحضور د. نبيلة حسن عميد المعهد درع المهرجان للنجم محمد صبحي .

بدأ حفل الختام باسكتش غنائي استعراضي قدمه طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية عن فعاليات المهرجان ولجان تحكيمه، وشمل الاسكتش جزء عن الفنان محمد صبحي وعن قيمته ومسرحه وفنه الذي يمتع به الملايين من الناس، ثم أعقب تلك الافتتاحية كلمة للدكتورة نبيلة حسن عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، والتي رحبت بالنجم الكبير محمد صبحي وقالت عنه أنه يحمل كل معاني الفن و الالتزام وتحمل المسؤلية، فعالم محمد صبحي يرفعك لسموات عالية من الإبداع وحب الفن واحترامه، وهو دائما يرفع شعار من عاش لنفسه لا يستحق الحياة .

وفي كلمتها شكرت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون النجم الكبير محمد صبحي على وجوده في مسرح سيد درويش وسط أبنائه من طلبة المعهد العالي للفنون المسرحية الذي تخرج فيه ومازال يدعمه، وقالت: محمد صبحي فنان نموذج للريادة والعطاء، كما أشكر لجنة التحكيم المكونة من المخرجين والفنانين سامح بسيوني وتامر كرم و أحمد تمام .

وخلال كلمته حكى النجم الكبير محمد صبحي عن علاقته بالجمهور السكندري، وحكى عن أول مواجهة بينه وبين هذا الجمهور من خلال عرضه لمسرحية "هاملت" وكيف استقبل الجمهور العرض عام 1972، فقد سوق والده العرض على أنه كوميدي وفي أول ليلة عرض حدثت المواجهة الغير متوقعة للجمهور والذي استغرب العمل، ولكن الفنان محمد صبحي خرج للجمهور وقال لهم أنكم من استقبلتم عبدالحليم حافظ في البداية بالاستهجان ثم رفعتوه إلى السماء بالاستحسان، فجمهور الإسكندرية مثل موج البحر "إما أن يرفعك لفوق أو ينزل بك لأسفل الأعماق" فأنتم من خرج من بينكم عظماء الفن المصري ومنهم سيد درويش فهل لكم ان تمنحوني فرصة لاستكمال العرض ليكون لكم الفضل بعد الله في ظهور فتان اسمه محمد صبحي؟ فصفق الجمهور، وشكره الفنان محمد صبحي وقال عنه إنه جمهور عريق استقبلني فيما بعد أحسن استقبال وقدمت أغلب أعمالي في الاسكندرية ونلت من وقتها استحسان وإعجاب هذا الجمهور المثقف الواعي .

سأل النجم محمد صبحي عن موسى عامل خشبة المسرح بسيد درويش وفاجأه المهرجان بدخوله من الكواليس ليحتضنه النجم الكبير مرحبا به أمام الجمهور وقائلا عنه: هذا الرجل عمل معي في أعمالي التي قدمتها في الاسكندرية وهو إنسان مخلص في عمله .

وعقب تكريم محمد صبحي قالت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون أن النجم الكبير الذي تحمل الدورة الثالثة اسمه سوف يتكفل ببناء مكتبة علمية في المبنى الجديد للمعهد العالي للفنون المسرحية بالاسكندرية، كما سيقدم برنامج تدريس لطلبة المعهد بالاسكندرية بالإضافة لكورس آخر لبعض الطلبة المميزين بمدينة سنبل .

مهرجان المسرح العربي يقام تحت رعاية الأستاذ الدكتورة غادة جبارة برئاسة عميدة المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية أستاذ دكتور"نبيلة حسن" ، ويدير المهرجان محمد عصمت.

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الجدير بالذكر أن النجم الكبير محمد صبحي يواصل بروفات مسرحيته الجديدة "عيلة.. اتعملها .. بلوك "علي مسرحه بمدينة سنبل، والمسرحية كوميدية غنائية استعراضية يقوم ببطولتها ويخرجها محمد صبحي وسيعلن قريبا عن الأبطال المشاركين معه في هذا العمل الكبير .

مسرحية "عيلة اتعملها بلوك" تتتبع حياة أسرة مصرية عبر أزمنة مختلفة من تاريخ مصر الحديثة، وذلك في شكل كوميدي استعراضي غنائي، وهي من تاليف مصطفي شهيب، ويصمم ديكوراتها محمد الغرباوي وتصميم الأزياء د.مروة عودة، وأشعار عبد الله حسن، واستعراضات محمد سميح، وموسيقي وألحان شريف حمدان.