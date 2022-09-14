بوسي: "معرفتش إن أبويا مات غير بعد دفنه بيومين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أكدت المطربة بوسي، أنها اتفقت مع زوجها على العودة لزوجته بسبب أبنائه، وذلك أثناء مداخلتها الهاتفية لبرنامج "90 دقيقة"الذي تقدمه الإعلامية بسمة على فضائية "المحور".

وقالت بوسي: "اتفقت مع جوزي أنه يرد طليقته لأني عارفة قيمة الضنا، وأولاده اصحاب ابني، ولما اتجوزنا كان منفصل عنها من فترة، وعمري ماهتجوز راجل على ذمته واحدة تانية".

وأضافت: "الناس بتغلط فيا من غير ما تعرف أي حاجة عني، أو تتأكد وتتحرى، ومش فاهمة سر انشغال الناس على السوشيال ميديا بحياتي الشخصية، وأنا مش بحب أرد على الشائعات، ومش هرد على حاجة، لإني بتكلم عن شغلي وبس".

واستكملت: "اللي بيقول بابا ميت غضبان عليها، إنت إيش عرفك، أنت كنت من بقية أهلي، ليه بتدعوا الكلام؟، الأزمة إن الكلام ده من زمايلي اللي واكلين معايا عيش وملح، الكلام طلع من زميل ومش هقول اسمه، علشان هو زعلان مني عشان معزمتهوش على الفرح".

واختتمت: "الناس إيه عرفها إن في مشاكل أنا متطلقتش، وحياتنا مستمرة، وما مسحتش صورنا مع بعض، ومنزلتش غير صورنا في الفرح، والله ما مستحتها، امسحها ليه؟، حياتنا تخصنا متخصش حد تاني، وبالنسبة لوالدي، اتصالحت معاه قبل وفاته، ومعرفتش إنه مات غير بعد الدفن بيومين".

المطربة بوسي، ردت على شائعات انفصالها عن زوجها مصفف الشعر هشام ربيع التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، ونشرت صورا لها مع زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت من خلالها في أحضان زوجها وهو يطبع قبلة على خدها.

وكانت بوسي، تصدرت تريند موقع البحث جوجل، ومواقع التواصل، عقب تداول الصورة التي جمعت زوجها "هشام" وزوجته الأولى، بالتزامن مع حذف المطربة صورها مع زوجها، وإلغاء الزوج متابعة حسابها في موقع إنستجرام.