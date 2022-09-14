كنزي عمرو دياب تكشف عن حبيبها بمناسبة مرور عام على حبهما (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشفت كنزي ابنة الفنان عمرو دياب عن هوية حبيبها بمناسبة مرور عام على علاقتهما العاطفية، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت كنزي عمرو دياب على صورتها مع حبيبها: "عام واحد"، وعلى الصورة الأخرى، علقت: "أحبك"، وبادلها نفس الاحتفاء بمرور عام على علاقتهما سويًا، ونشر عبر "القصص القصيرة" لحسابه الخاص على "انستجرام" صور لهما، وعلق: "عام سعيد".

وسبق أن نشرت كنزي عمرو دياب صورا لها مع حبيبها في مناسبات سابقة دون أن تشير إلى وجود أي علاقة عاطفية بينهما، حيث شاركت صورة رفقة أصدقائها وكان برفقتها، وعلقت قائلة: "صورة عائلية".

وبالوصول إلى حسابه الخاص عبر "إنستجرام"، تبين أنه يدعى لوكا بيرسون ويعلم في مجال عرض الأزياء، كما نشر صورة له مع كنزي عمرو دياب في أكتوبر 2021، وعلق قائلا: "حبيبتي".