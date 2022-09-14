يسرا اللوزي بدون مكياج ولاميتا فرنجية جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:



حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة شتوية.

يسرا اللوزي

نشرت الفنانة يسرا اللوزي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، خلال قضاء عطلتها الصيفية.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

إنجي كيوان

نشرت الفنانة إنجي كيوان صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة صيفية بيضاء، وحازت الصورة إعجاب متابعيها.

جيهان خليل

نشرت الفنانة جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها، ظهرت فيها بإطلالة جذابة.

ريم سامي

نشرت الفنانة ريم سامي صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه قصير.

منة تيسير

نشرت الفنانة منة تيسير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان سواريه، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

نوال الزغبي

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

هدى زاهر

نشرت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال.