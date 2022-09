القائمة الكاملة للفائزين بجوائز Emmy 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أقيم أمس حفل توزيع جوائز إيمي للأعمال التليفزيونية عن عام 2022.

وهنا نستعرض قائمة الجوائز التي تضمنت، أفلام عمل درامي وكوميدي وقصير، وأفضل المؤلفين والمخرجين والممثلين، بالإضافة لأفضل الوثائقيات وكتاب برامج المنوعات:

أفضل مسلسل درامي: Successio

أفضل مسلسل كوميدي: Ted Lasso.

أفضل مسلسل قصير: The White Lotus.

أفضل مؤلف في مسلسل درامي: جيسي أرمسترونج (Succession, “All The Bells Say”).

أفضل مؤلف في مسلسل كوميدي: كوينتا برونسون (Abbott Elementary, “Pilot”).

أفضل مؤلف عن مسلسل قصير: مايك وايت (The White Lotus).

أفضل مخرج في مسلسل درامي: هوانج دونج هيونك (Squid Game, “Red Light, Green Light”).

أفضل مخرج في مسلسل كوميدي: إم جي ديلاني (Ted Lasso, “No Weddings And A Funeral”).

أفضل مخرج عن مسلسل قصير: مايك وايت (The White Lotus).

أفضل ممثلة في مسلسل درامي: زيندايا (Euphoria).

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي: جين سمارت (Hacks).

أفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: أماندا سيفريد (The Dropout).

أفضل ممثل في مسلسل درامي: لي جونج جي ) Squid Game).

أفضل ممثل في مسلسل كوميدي: جيسون سوديكس (Ted Lasso).

أفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: مايكل كيتون (Dopesick)

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: شيريل لي رالف (Abbott Elementary).

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: جوليا جارنر (Ozark).

أفضل ممثلة مساعدة عن مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: جنيفر كوليدج (The White Lotus).

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: ماثيو ماكفيدين (Succession).

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: بريت جولدشتاين (Ted Lasso).

أفضل ممثل مساعد عن مسلسل قصير أو فيلم تليفزيوني: موراي بارتليت (The White Lotus).

أفضل كاتب في برنامج منوعات: جيرود كارمايكل (Rothaniel).

أفضل برنامج مسابقات: Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls.

أفضل برنامج حواري للمنوعات: Last Week Tonight With John Oliver.

أفضل برنامج إسكيتشات كوميدي: Saturday Night Live.

أفضل وثائقي أو مسلسل غير درامي: The Beatles: Get Back.

أفضل تقرير وثائقي أو غير درامي: George Carlin’s American Dream.

أفضل كتابة لبرنامج منوعات: Last Week Tonight with John Oliver.

أفضل عرض ترفيهي: Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show .

أفضل عرض ترفيهي مسجل: Adele: One Night Only.