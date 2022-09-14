مروة الأزلي تستمتع بعطلتها الصيفية وسط الشلالات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت الأزلي في الفيديو وهي تستمتع بعطلتها الصيفية وسط الشلالات.

وعلقت مروة على الفيديو قائلة: "استمرارية السعي بين الجبال، تضمن حتمية الوصول للشلال".

وانهالت تعليقات الجمهور على الفيديو وجاءت كالتالي: "قمر، عملتيها إزاي دي، انتعاش، رائعة".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة مروة الأزلي مسلسل "توبة" بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، ودياب وآخرين، ومن إخراج أحمد صالح ومن تأليف ورشة من المؤلفين الشباب.