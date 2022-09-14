أحدث ظهور لـ نيكول سابا والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة اللبنانية نيكول سابا جمهورها بصورتين لها، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت سابا في الصور بملابس كاجوال، وعلقت: "باي باي صيف، العودة للعمل".

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي: "جمالك، بحبك، رائعة، مش هتبطلي تحلوي بقا، حبيبتي، هو في جمال بالشكل دا، بنحبك يا فنانة، أحبك".

وطرحت المطربة اللبنانية نيكول سابا أحدث أغانيها الجديدة "سمك القرش"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".

وشاركت نيكول سابا خلال موسم عيد الفطر المبارك الماضي، في العرض المسرحي "الليلة الكبيرة" بطولة: محمود عبدالمغني، محمود الليثي، محمد عبدالرحمن، بدرية طلبة، ميرهان حسين، أمير صلاح الدين، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة.

كما شاركت نيكول سابا في مسلسل "نقل عام" الذي عرض مؤخرا، وهو من بطولة: محمود حميدة، سوسن بدر، دينا، سميحة أيوب، أحمد بدير.