فتحي عبد الوهاب: "أنا كسول وطفولتي كانت مع ناس كبار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف الفنان فتحي عبد الوهاب عن بعض تفاصيل حياته الشخصية وطفولته.

وقال فتحي عبد الوهاب خلال لقائه مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalk:" طفولتي كانت هادية ومكنتش طفل شقي لأني عايش طول الوقت مع ناس كبار بياخدوا قيلولة ما بعد الضهر، ومكنش ليا فرصة إني أكون شقي وأنا مؤمن أن الأبناء ليسوا ملكية خاصة للآباء والأمهات".

يذكر أن الفنان فتحي عبد الوهاب شارك في مسلسل "البحث عن علا"، بطولة: هند صبري، سوسن بدر، هاني عادل، محمود الليثي، ندا موسى، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج هادي الباجوري.

كما شارك في مسلسل "الكبير أوي 6" من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، ليلى عز العرب، محمد سلام، حسين أبو حجاج، ورحمة أحمد وغيرهم.